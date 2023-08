Stiri pe aceeasi tema

- Echipele romanești calificate in turul al II-lea al Europa Conference League au jucat, joi, meciurile retur, in urma carora CFR Cluj a fost invinsa in deplasare și eliminata de Adana Demirspor, iar Sepsi și FCSB o urmeaza pe Farul in turul al treilea, cu victorii, acasa, cu ȚSKA

- FCSB o intalnește pe CSKA Sofia, iar CFR Cluj va merge in Turcia pentru un duel cu Adana Demirspor in a doua manșa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Partidele pot fi fi urmarite in format Live Text Online pe www.stiripesurse.ro.Farul Constanța și Sepsi OSK au fost primele echipe…

- Cele trei formații din Romania care au evoluat, joi seara, in prima manșa a turului al doilea din preliminariile Europa Conference League au obținut doua victorii (Sepsi OSK și Farul) și un rezultat de egalitate (CFR Cluj). Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a impus cu scorul de 2-0 in fața bulgarilor de la…

- Preliminariile Europa Conference League: TSKA Sofia - Sepsi OSK 0-0, la pauzaEchipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe se afla la egalitate, scor 0-0, cu TSKA Sofia, la pauza meciului care se disputa, joi seara, pe Stadionul Bulgarska Armia din Sofia, in prima mansa a turului al doilea preliminar…

- FCSB a deschis cu o victorie, 1-0 cu CSKA 1948 Sofia, parcursul echipelor romanești in Conference League. Ziua de joi aduce partidele disputate de campioana Farul, CFR Cluj și Sepsi, care vor fi transmise liveblog pe HotNews.ro

- CFR Cluj, Farul și Sepsi intra astazi in arena europeana, dupa ce miercuri FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasare, in duelul cu CSKA 1948. Prima va juca formația din Sfantu Gheorghe, care va infrunta CSKA Sofia, de la ora 20.00. Celelalte doua partide din Europa Conference League vor incepe de la ora 20.30.…

- Miercuri și joi sunt cele doua zile in care cele patru formații romanești vor juca primele partide in Europa Conference League. Prima intra in scena FCSB, care va infrunta in deplasare pe CSKA 1948 Sofia. Iata programul complet și cine transmite la TV aceste confruntari. Cine transmite la TV partidele…

- Cand are loc tragerea la sorți din turul al treilea preliminar UEFA Conference League. Lista cu posibilii adversari pentru FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi. UEFA a programat tragerea la sorți din turul al treilea preliminar al Conference League luni, 24 iulie. Meciurile tur vor avea loc pe 10 august,…