Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe se vor intalni astazi, pe stadionul „Rapid – Giulesti“, de la ora 20.30, in finala Cupei Romaniei . FC Voluntari, echipa infiintata in 2010, a castigat Cupa Romaniei in 2017, in timp ce Sepsi OSK, infiintata in 2011, a jucat o finala in 2020. Pana in finala…

- Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti va gazdui finala Cupei Romaniei la masculin, in timp ce finala competitiei similare feminine se va desfasura pe Stadionul „Arcul de Triumf”, conform deciziilor luate, miercuri, de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. Finala masculina va avea loc joi…

- Universitatea Craiova a pierdut prima manșa a semifinalelor din Cupa Romaniei, scor 1-2 cu Sepsi, la Sf. Gheorghe, iar antrenorul secund al Științei , Viorel Dinu, a admis ca lucrurile nu au decurs conform planului. De menționat faptul ca acesta a vorbit in locul lui Laurențiu Reghecampf, care a fost…

- Liga profesionista de Fotbal ( LPF ) a anuntat astazi programul meciurilor din etapa a 7-a din play-off-ul si play-out-ul Ligii 1. Astfel, confruntarea Universitatea Craiova – FC Voluntari se va disputa sambata, 30 aprilie, de la ora 20.00. La randul sau, FCU Craiova va primi vizita formatiei UTA duminica,…

- Pentru prima data de cand a fost inaugurata in centrul orașului, agenția Brașov a Bancii Naționale a Romaniei va primi vizitatori cu ocazia „Zilele porților deschise”. Cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza „Zilele porților deschise la BNR”. …

- Inca de la primele semnale de creștere a volumului solicitarilor de pașapoarte, Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian BODE, a dispus masuri pentru evitarea supraaglomerarii la sediile serviciilor publice comunitare, printre care și dispunerea prelungirii programului de lucru cu publicul, precum…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode, a dispus masuri pentru evitarea supraaglomerarii la sediile serviciilor publice comunitare, printre care și dispunerea prelungirii programului de lucru cu publicul, precum și suplimentarea, pana la capacitatea maxima, a stațiilor de preluare a cererilor,…

- Etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat al Ligii 1, s-a disputat de vineri, 4 martie, pana luni, 7 martie. Echipele calificate in play-off sunt: CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova, Farul, FC Voluntari si FC Arges. Etapa a 30-a din Liga 1 Vineri, 4 martie Ora 20.30 Sepsi Sf.Gheorghe – FC U Craiova…