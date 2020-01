Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK anunta oficializarea unui nou transfer din aceasta iarna: Fulop Lorand, fratele lui Fulop Istvan, va face parte din lotul echipei. „Mijlocasul ofensiv, in varsta de 22 de ani, a venit la Sfantu Gheorghe sub forma de imprumut de la Academia Puskas (Ungaria) pentru un an si jumatate. In urma…

- Alexandru Cumpanașu anunța un miting de protest in fața Parlamentului, alaturi de familia Alexandrei Maceșanu, adolescenta din Caracal rapita in luna iulie de Gheorghe Dinca. Protestul ar urma sa aiba loc pe data de 11 ianuarie, de la ora 14.00, in Piața Constituției din București.„Dragi romani,…

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 20th round played Friday through Tuesday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 Astra Giurgiu 20 12 4 4 30-18 402 CFR Cluj 20 11 5 4 42-16 383 FC Viitorul 20 10 5 5 41-23 354 Universitatea Craiova…

- Gicu Grozav are evoluții foarte bune in Ungaria, la echipa Kisvarda, și a atras atenția formațiilor mari din campionat. Cel mai important nume care se intereseaza de mijlocașul romam este chiar caștigatoarea titului de anul trecut din Ungaria, Ferencvaros, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova , Valentin Mihaila, considera nemeritata infrangerea de la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, scor 0-1, ținand cont de numarul ocaziilor de poarta. „A fost un meci asemanator celui din turul campionatului, cu multe ocazii ratate de noi. Ei au avut doua ocazii și au…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost audiat, in cursul zilei de miercuri, la DIICOT, chiar in timp ce șefa interimara a instituției anunța opinia publica despre reținerea unui complice al criminalului, care a violat-o pe Luiza Melencu.Avocatul lui Dinca a declarat, la Romania TV, miercuri…

