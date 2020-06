Stiri pe aceeasi tema

- LIGA 1. Dinamo, Poli Iasi si Hermannstadt au apelat la somaj tehnic, desi jucatorii erau oricum neplatiti de multe luni, in vreme ce Sepsi si Viitorul sunt cu banii la zi. ANALIZA GSP. Play-off la play-off in Liga 1: pentru 4 e miza, pentru doua e mima! Cu totul altfel stau lucrurile in play-out. Nu…

- Sepsi ia o decizie surprinzatoare, cu mai puțin de trei saptamani inainte de reluarea oficiala a Ligii 1. Președintele Cornel Șfaițer a precizat, in direct la TV, ca fotbaliștii antrenați de Leo Grozavu vor putea parasi cantonamentul dupa incheierea perioadei de pregatire. „Le vom da liber jucatorilor…

- Cluburile din Liga 1 iși pot schimba strategia dupa problemele financiare pe care criza generata de coronavirus le-a adus. Cornel Șfaițer, manager la Sepsi, crede ca privirile trebuie sa se indrepte spre academii, spre promovarea tinerilor jucatori autohtoni. Terminam sezonul sau nu? Cum vor arata campionatele…

- Participa toate cele 14 echipe din Liga 1 care se regasesc și in joc. In prima faza a competiției, cea a optimilor de finala, vor juca 12 formații, in timp ce Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, caștigatoarele ultimelor doua ediții ale Cupei Romaniei, vor evolua direct din ”sferturi”. Mai multe…

- Luni, 27 aprilie, debuteaza eCupa Romaniei, competiție organizata de Federația Romana de Fotbal in FIFA 20 și in care vor juca fotbaliști de la prima echipa. Participa toate cele 14 echipe din Liga 1 care se regasesc și in joc. In prima faza a competiției, cea a optimilor de finala, vor juca 12 formații,…

- Universitatea Craiova, reprezentata de Dan Buzarnescu, a reusit scorul etapei a doua a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, 9-1 cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, vineri, potrivit Agerpres.FC Hermannstadt, FC Viitorul si FC Voluntari sunt…