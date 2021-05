Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Craiova se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida care da startul etapei cu numarul 6 din playoff-ul Ligii 1. Oltenii au șansa de a o egala la puncte pe FCSB, dar pentru a atinge borna 40 au nevoie de victorie la Sfantu Gheorghe. Craiova bifeaza a doua deplasare consecutiva și incearca sa reintre…

- FCSB - Sepsi se joaca azi, de la 21:30, intr-o partida care ii poate desprinde pe roș-albaștri la patru puncte in fruntea ierarhiei din Liga 1. Indiferent de rezultatul de azi, FCSB va ramane pe prima poziție in playoff, dupa ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Craiova, scor 1-2. FCSB n-a reușit s-o invinga…

- Academica Clinceni - FCSB se joaca azi, de la 20:15, in ultima partida a etapei a 2-a din playoff-ul Ligii 1. Roș-albaștrii sunt obligați sa caștige pentru a reveni pe prima poziție, dupa ce șefia a fost preluata de CFR Cluj in urma succesului de la Sfantu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi. ...

- Prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 17 aprilie, cu meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco" din Craiova, unde Universitatea din localitate și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au incheiat nedecis, 0-0. Celelalte doua jocuri s-au disputat duminica, 18 aprilie, terminandu-se cu rezultate…

- Craiova - Sepsi se joaca azi, de la 20:30, in partida care deschide playoff-ul sezonului 2020-2021 din Liga 1. Oltenii pleaca doar cu șansa a treia la caștigarea titlului, dar o victorie in prima etapa ar pune presiune mare pe FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate. Craiova incepe playoff-ul de pe locul…

- Craiova și CFR Cluj se intalnesc azi, de la 21:30, in cea mai așteptata partida a rundei a 30-a din Liga 1. In cazul unui succes pe „Oblemenco”, ținand cont de pasul greșit facut de FCSB cu Sepsi (1-1), CFR Cluj va urca pe prima poziție și va incepe playoff-ul din postura de lider, la fel ca in ultimii…

- Sepsi - FCSB se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida din cadrul etapei a 30-a din Liga 1. In cazul unui succes, FCSB iși va pastra poziția de lider și la inceputul playoff-ului, lucru care s-a dovedit decisiv pentru stabilirea campioanei de la adoptarea sistemului cu playoff/playout. Pauza provocata…