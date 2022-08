Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, FCSB, Sepsi și CS Universitatea Craiova vor evolua in aceasta seara in a doua mansa a turului trei preliminar al Conference League. Programul și televizarea meciurilor CFR Cluj – Șahtior Soligorsk 20:00 (DigiSport 1 și PrimaSport 1) (in tur 0-0) Djurgardens – Sepsi 20:00 (PRO arena) (in tur…

- CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin…

- Fostul jucator-vedeta al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a obtinut prima victorie ca antrenor in liga profesionista nord-americana de fotbal - Major Soccer League (MLS), echipa sa, DC United, intrecand in extremis, cu scorul de 2-1, formatia Orlando City SC, in minutele aditionale ale jocului,…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre numirea lui Nicolae Dica in funcția de antrenor principal la FCSB. Dumitru Dragomis este de parere ca Gigi Becali a facut o alegere buna pentru ca Nicolae Dica va performa in perioada urmatoare la vicecampioana Romaniei.…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK a invins cu scorul de 3-1 (1-1) formatia slovena Olimpija Ljubljana, joi seara, pe Arena Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, in prima mansa a turului secund preliminar al Europa Conference League. Formatia condusa de Cristiano Bergodi a reusit sa se impuna cu 3-1 dupa ce in minutul…

- Echipa CFR Cluj a parasit prematur Liga Campionilor la fotbal. Formatia antrenata de Dan Petrescu a fost eliminata de Piunik Erevan inca din preliminarii, fiind invinsa, scorul de 4-3 la loviturile de departajare, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, dupa ce tabela a indicat egalitate…

- Formatia de liga secunda Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a barajului pentru Liga I de fotbal. Chindia, clasata pe locul 7 in play-out-ul Ligii I, a deschis scorul, prin Daniel Florea (50), dar Concordia, formatie care…