Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Dinamo, ultimul meci al zilei din Liga 1, a debutat intr-un ritm alert. Deian Sorescu l-a incercat pe Niczuly in minutul 3, cu o lovitura de cap, insa cea mai mare ocazie de gol le-a aparținut covasnenilor. In minutul 8, Sepsi a beneficiat de o lovitura libera din lateral. Mingea a trecut surprinzator…

- Flavius Stoican (43 de ani), fost antrenor la Dinamo in doua randuri, a fost invitat la emisiunea GSP Live, unde a analizat meciul de aseara, dintre Dinamo și CS Universitatea Craiova (0-1). In prezent antrenor la Viitorul Tg. Jiu, in Liga 2, Stoican a identificat lucrul care a facut diferența in partida…

- Programul etapei a IX-a a Ligii I, anuntat de LPF, este urmatorul, potrivit news.ro:Vineri, 30 octombrieOra 18.00 FC Arges – FC Voluntari; Ora 21.00 FC Hermannstadt - Universitatea Craiova; Sambata, 31 octombrieOra 14.30 Academica Clinceni - Sepsi OSK Sf. Gheorghe;Ora…

- La meciul Dinamo-CSM Fagaraș, in sala ”Sepsi” din Sf. Gheorghe, au fost doua pene de curent. De ce au inceput jucatorii sa cante ”La mulți ani”! Moment inedit in timpul meciului dintre Dinamo și CSM Fagaraș 29-25 in prima zi a turneului de la Sf. Gheorghe. Echipele au ramas in bezna de doua ori pe parcursul…

- Steaua ținuta in șah de nou-promovata CSU din Suceava. Potaissa Turda a caștigat derbyul cu Poli Timișoara, iar Dinamo a avut ceva de tras ca sa treaca de CSM Fagaraș Liga Zimbrilor a pornit la drum marți 15 septembrie. Se joaca sistem turneu, primele trei etape urmand sa se dispute la Sf. Gheorghe,…

- Dinamo II a inceput perfect sezonul din Liga 3 și a invins-o pe rivala FCSB II, scor 3-2, in derby-ul primei etape. Cu mai mulți jucatori care au prins minute in prima liga, Dinamo II și FCSB II au oferit un meci spectaculos, cu cinci goluri. Conduși de pe banca de Emil Ursu și cu jucatori precum Mihai…

- Dinamo a terminat la egalitate cu Viitorul, scor 1-1, in ultima etapa din faza play-off a Ligii 1. Este un rezultat care lasa formația din Ștefan cel Mare pe loc direct retrogradabil. Indiferent care dintre variantele propuse ar fi alese pentru incheierea campionatului. Fie calcularea unui procentaj…