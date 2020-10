Stiri pe aceeasi tema

- SEPSI - DINAMO. Cosmin Contra e sub presiune și ar putea pleca din „Ștefan cel Mare” in cazul in care „cainii” nu caștiga nici la Sfantu Gheorghe. Incolțit din toate parțile, „Gurița” a pregatit mai multe schimbari in primul „11” pentru disputa din Covasna. Sepsi - Dinamo se joaca azi, de la ora 21:45,…

- SEPSI - DINAMO. Mai mulți fani dinamoviști și-au exprimat nemulțumirea in spațiul online fața de echipamentul de culoare verde pe care „cainii” il vor purta in meciul de azi de la Sfantu Gheorghe. Sepsi - Dinamo se joaca astazi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport…

- Cosmin Contra este nelinistiti deoarece spaniolii nu au achitat nici acum datoriile din urma, asa cum au promis. "Si eu am venit la Dinamo pentru ca mi s-a prezentat un proiect foarte solid din toate punctele de vedere. Pana acum, la nivel de aducere de jucatori, e clar ca stam bine, am adus…

- Ingrijorați de intarzierea banilor și de lipsa rezultatelor, ”cainii” au un meci vital maine pentru „Nuevo Dinamo” și pentru Contra, impotriva lui Sepsi OSK, de la 21:45. Meciul va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. „Nuevo Dinamo” este in aer. De la antrenor la directori, jucatori și suporteri, toți…

- Universitatea Craiova a caștigat meciul disputat in deplasare, scor 1-0, in fața echipei Dinamo, duminica seara, in cadrul etapei a 7-a a Ligii I. Prima repriza s-a jucat pe contre, cu puține ocazii clare de gol. Cea mai importanta faza s-a petrecut in minutul 26, cand arbitrul Horațiu Feșnic a acordat…

- Dinamoviștii vor sa-l investeasca pe Paul Anton drept noul lider din teren, in locul lui Ante Puljic. Fotbalist, internațional, titular, membru Elite DDB, pe sufletul suporterilor, roman, vorbitor de limba spaniola, stofa de lider. Acestea sunt motivele pentru care Paul Anton va prelua in cel mai scurt…

- Elevii lui Cosmin Contra pregatesc cu zambetul pe buze și relaxați meciul pe care Dinamo il va juca la Mediaș, cu Gaz Metan, in cautarea primei victorii din acest sezon. "Cainii" vor da peste fostul lor antrenor, Dusan Uhrin, care tocmai a bifat doua succese la rand cu ardelenii. Inaintea plecarii…

- Dinamo continua sa transfere fotbaliști spanioli și a anunțat ca a ajuns la un acord cu portarul Rene Roman Hinojo (36 de ani). Dupa ce Catalin Straton a fost anunțat de Cosmin Contra ca nu mai intra in planurile lui, Dinamo a transferat un alt portar. Rene Roman Hinojo, cunoscut ca Rene, a semnat un…