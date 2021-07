Stiri pe aceeasi tema

- Calificata pentru prima data intr-o competitiei europeana, gruparea din Sfantu Gheorghe a facut un meci excelent pe terneul celor de Spartak Trnava, unde a reusit sa obtina un rezultat de egalitate, 0-0.

- Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Spartak Trnava, din preliminariile Conference League, va fi unul echilibrat, in care diferenta va fi facuta de inspiratia jucatorilor. „Speram sa facem o partida buna. Am avut un sezon reusit, dar…

- Spartak Trnava - Sepsi OSK, meciul tur din runda a doua preliminara a UEFA Conference League, se joaca joi, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmarita livetext pe GSP.ro și va fi televizata de Digi Sport și Look Sport. In turul 3, Sepsi OSK ar intalni caștigatoarea duelului Sutjeska (Muntenegru)…

- Fost capitan la Spartak Trnava, Bogdan Mitrea (33 de ani) cunoaște bine cel mai probabil adversar pe care Sepsi il va avea la debutul in Conference League, prima prezența din istorie a covasnenilor in cupele europene Sepsi s-a calificat in premiera in cupele europene. In turul secund din Conference…

- Sepsi OSK va juca meciul din turul al doilea al Conference League pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, oficialii covasneni primind omologarea UEFA in acest sens. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre FC Spartak Trnava (Slovacia) si Mosta FC (Malta), in…

- Aceasta e concluzia preview-ului pe care GSP il face parcursului celor 4 reprezentante ale Romaniei in intrecerile intercluburi: campioana CFR Cluj are grupele Conference League in buzunar, dar poate ajunge chiar mai sus, FCSB e avantajata de statutul de cap serie, in vreme ce pentru CSU Craiova și…

- Meciul decisiv pentru calificarea in Conference League i a revenit echipei Sepsi Sfantu Gheorghe. FC Viitorul a invins Chindia Targoviste, dar apoi a pierdut finala barajului. Catalin Anghel crede ca, daca echipa de pe litoral inscria la 0 1, reusea sa castige apoi. Scapata in ultima etapa din turneul…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in premiera in cupele europene la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci de baraj pentru Europa Conference League. Golul care a transat soarta partidei a fost inscris cu sansa…