- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit cel mai bun unsprezece al rundei a 6-a a play-out-ului și play-off-ului Ligii 1. Cei mai mulți componenți ai echipei ideale ii da UTA Arad, care a caștigat deplasarea ...

- Primul meci din cea de-a 6-a etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal opune, miercuri, 5 mai, de la ora 19.00, formațiile Sepsi OSK Sf.Gheorghe și Universitatea Craiova. Partida va fi transmisa, in direct, de Radio Tg.Mureș, incepand cu ora 19.15, pe frecvențele de 102,9 FM și 98,9 FM, 94,9 FM-Borsec,…

- Formația covasneana s-a impus, miercuri, pe teren propriu, cu corul de 1-0, in fața echipei Academica Clinceni, in primul meci din cea de-a patra etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de francezul Bryan Nouvier, in minutul 38. Este a doua victorie consecutiva…

- Etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 24 aprilie, cu „capul de afiș" CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2. Victoria oltenilor face ca lupta pentru titlu sa devina… in trei, dupa ce, inițial, FCSB și CFR pareau singurele candidate. Runda s-a incheiat duminica, 25 aprilie, cu…

- Unul dintre cele mai interesante meciuri din cea de-a 2-a etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal opune, miercuri seara, la Sf.Gheorghe, formațiile Sepsi OSK și CFR Cluj. Partida, ce va incepe la ora 21.30, va fi transmisa, in direct, de Radio Tg.Mureș, pe frecvențele de 102,9 FM și 98,9 FM, 94,9FM-Borsec,…

- Sambata dimineața au avut loc primele meciuri din play-out-ul Ligii 2 la fotbal. Pandurii Targu Jiu a pierdut fara drept de apel in fața Comunei Recea, 5-0, in timp ce ACS Viitorul (echipa din același oraș) a cedat, scor 4-2, in fața Gloriei Buzau. Farul și Ripensia au remizat, Concordia a obținanut…

- Echipa din Sf.Gheorghe a terminat, sambata seara, pe teren propriu, la egalitate, scor 0-0, cu Academica Clinceni, intr-un meci din etapa cu numarul 24 a Ligii I de fotbal. Este cea de-a 6-a remiza consecutiva inregistrata de gruparea covasneana, care ocupa locul IV in clasament, cu 37 de puncte. Etapa…