- Farul Constanța și Sepsi sunt la doar doua meciuri distanța de grupele unei competiții europene! Joi, cele doua echipe pe care Liga 1 le mai are in Europa joaca manșa tur in playoff-ul din Conference League! ”Marinarii” o intalnesc pe HJK Helsinki, in timp ce covasnenii joaca impotriva lui Bodo/Glimt.…

- Aktobe - Sepsi 0-1 » Laszlo Dioszegi, conducatorul trupei din Sfantu Gheorghe, a vorbit la finalul meciului care i-a calificat pe covasneni in play-off-ul Conference League despre incidentele provocate de kazahi. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut…

- FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, in prima manșa a turului III preliminar din Conference League. Elias Charalambous (42 de ani) s-a enervat in momentul in care a fost intrebat despre inlocuiri. Sepsi a remizat cu Aktobe. Caștigatoarea dublei joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt…

- Pana la finalul anului in curs va incepe etapa de proiectare a noului pod peste Bega, din zona Solventul, respectiv a noului drum de legatura care va oferi o alternativa pentru traficul rutier, intre nordul și sudul orașului. Proiectul va costa 200 de milioane de lei, inclusiv TVA, iar cea mai mare…

- 1324 – Basarab I, voievodul Tarii Romanesti (1310-1352) a fost numit, intr-un act emis de Cancelaria maghiara, “voievodul nostru transalpin”. Basarab a acceptat suzeranitatea regelui Ungariei, fiind recunoscut stapanitor efectiv al Banatului de Severin. 1741 – A fost descoperita Peninsula Alaska de…

- Peste 11 milioane de lei pentru modernizarea DJ 704A care face legatura intre Pianu de Jos și DN7: Licitația, lansata in SEAP Peste 11 milioane de lei pentru modernizarea DJ 704A care face legatura intre Pianu de Jos și DN7: Licitația, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul…

- Zilele trecute a fost publicata pe SEAP licitația publica privind „Proiectarea și execuția lucrarilor pentru modernizarea drumurilor de legatura la DJ107I – Transalpina de Apuseni – Municipiul Aiud – Partea de Sud.” Acest obiectiv de investiții cuprinde strazile Valea Aiudului (cu componenta strada…

- Un oficial de la Budapesta, Peter Szilagyi, a facut o declarație ambigua, in care susține ca guvernul Ungariei va incepe „reunificarea națiunii”. „Am decis sa incepem reunificarea natiunii. Maghiarii care traiesc in strainatate vor deveni din nou membri cu drepturi depline ai natiunii”, a anunțat Szilagyi.…