Separatiștii transnistreni duc o campanie murdară contra României pe tema donării de vaccin anti-Covid Autoritațile separatiste din Transnistria poarta o campanie de propaganda impotriva țarii noastre in contextul pandemiei de COVID-19 și a ajutorului pe care Romania l-a trimis peste Prut. Vaccinuri care, trebuie subliniat, au fost donate cu titlu gratuit de țara noastra și au ajuns și in regiunea transnistreana, relateaza romania.ro/campanie-murdara-impotriva-romaniei-separatistii-din-transnistria-folosesc-criza-az-in-razboiul-informational_609120.html" target="_blank">defenseromania.ro. Vezi și: Povestea de viața a medicului care a rascolit Romania: Nimic fara Dumnezeu și Dumnezeu lucreaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

