Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Gazprom privind Tiraspolul se rasfrange asupra Chisinaului. Liderul separatist, Vadim Krasnoselski, a anuntat ca, incepand de luni, Centrala Cuciurgan va exporta doar 27% din energie electrica, in loc de 70% cat era prevazut.

- Sovietul Suprem de la Tiraspol s-a intrunit astazi in ședința extraordinara pentru a discuta decretul semnat aseara de liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski. Documentul instituie stare de urgența in sectorul energetic in regiunea transnistreana și impune mai multe masuri de „economisire a resurselor”.

- Separatiștii de la Tiraspol susțin ca deficitul de gaze in regiune a atins cifra de 55 de milioane de metri cubi, iar in cazul in care „Gazprom” va sista livrarile de gaze pentru Republica Moldova, atunci Centrala de la Cuciurgan va asigura cu energie electrica doar locuitorii din raioanele de est ale…

- Consumul de energie electrica poate fi redus cu 5% simultan cu scaderea cu 10% a facturilor, precizeaza expertul in energie Dumitru Chisalița, prezentand 6 ipoteze de consum. „Un preț plafonat pe grupe de consumatorii casnici in funcție de tipul de consum, concomitent cu programe de mediatizare a necesitații…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, continua sa „arunce” cu amenințari la adresa Republicii Moldova. Dupa ce a acuzat Chișinaul ca ar evita un dialog direct cu Tiraspolul pentru ca și-ar dori soluționarea conflictului pe alta cale decat cea diplomatica, acum, acesta a menționat ca orice atac asupra…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este sigur ca președinta, Maia Sandu, citește scrisorile trimise de acesta. Acesta spune ca Sandu e președinte care a luat o poziție, pe care nu o va critica. Krasnoselski insista ca „relațiile trebuie rezolvate prin negocieri și nu pe campul de lupta”. Declarațiile…

- Operatorii de Transport și de Sistem (OTS), Transelectrica din Romania și Moldelectrica din Republica Moldova au semnat astazi 11 august contractul care va permite alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de energie electrica pe linia de interconexiune intre cele doua țari, iar schimbul…