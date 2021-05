Duș scoțian pentru Boris Johnson. Dupa victoria partidului sau la alegerile locale, premierul separatist scoțian Nicola Sturgeon l-a indemnat sambata pe omologul ei britanic sa nu se opuna „voinței” poporului scoțian in favoarea unui referendum de autodeterminare. Votul pentru Parlamentul din Holyrood, in Edinburgh, a fost o miza majora la alegerile locale britanice, cu implicații impotante […] The post Separatiștii scoțieni vor referendum de autodeterminare. Lui Boris Johnson i-a cazut masca first appeared on Ziarul National .