- Separatistii din estul Ucrainei, care sunt sprijiniti de Rusia, au anuntat joi ca fortele guvernamentale ucrainene au deschis focul, pe teritoriul controlat de ei, de patru ori in ultimele 24 de ore, acuzatia fiind insa respinsa de Kiev, informeaza Reuters.

- Rebelii susținuți de ruși in estul Ucrainei au acuzat joi, 17 februarie, forțele guvernamentale de la Kiev ca au folosit mortiere pentru a le ataca teritoriul, incalcand acordurile de la Minsk, menite sa puna capat conflictului. Armata ucraineana a negat acuzațiile separatiștilor potrivit carora trupele…

- Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune…

- Statele Unite, a declarat John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, dispun de probe potrivit carora Moscova intenționeaza sa filmeze un fals atac ucrainean la frontiera cu Rusia, pe care sa-l utilizeze ca pretext pentru invadarea Ucrainei. Rusia, a spus Kirby la o intalnire cu presa, ar putea…

- Principalul reprezentant al separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, a cerut joi ca Moscova sa furnizeze arme pentru a face fata fortelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala ce ameninta sa agraveze acest conflict.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca populatia din estul Ucrainei in razboi, o zona aflata in prezent in centrul unor noi tensiuni intre Moscova si Occident, ar suferi de o ''rusofobie'', un ''prim pas catre un genocid'', relateaza AFP. Noi tensiuni sunt create de rusi in stramtoare Kerci,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” despre care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga…

