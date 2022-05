Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu oferit pentru agentia de presa italiana SIR, episcopul catolic din Chisinau, Preasfintitul Anton Cosa, emite un scenariu foarte pesimist: daca situatia din Ucraina s-ar repeta in Republica Moldova, lucrurile se vor transa rapid fiindca moldovenii nu ar opune rezistenta. „Vazand rezistenta…

- Consilierul prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici a declarat, marți seara, intr-un interviu acordat Feygin Live , ca Ucraina ar putea elibera Transnistria de ocupația rusa, daca Chișinaul va solicita acest lucru. Oficialul de la Kiev a spus ca exploziile din regiunea transnistreana arata ca Federația…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut ieri o conferința de presa pe subiecte de actualitate. Șefa statului a raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre situația din țara și din regiune in contextul razboiului declanșat, acum 40 de zile, de Rusia impotriva Ucrainei. In special, Maia…

- Autoritațile separatiste de la Tiraspol cer conducerii Republicii Moldova și comunitații internaționale „recunoașterii independenței” regiunii, scrie Jurnal.md. „Depunerea de catre conducerea Republicii Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeana este o decizie geopolitica care duce la schimbarea…

- Situatia din estul Ucrainei se agraveaza pe zi ce trece. Armata ucraineana acuza separatistii din regiunile Lugansk si Donetk de noi atacuri, lansate inclusiv asupra unei scoli si gradinite.

- Se spera ca eforturile de a opri invadarea Ucrainei ar putea sa inceapa sa dea roade, pe masura ce calea diplomatica se reia joi cu cancelarul german Olaf Scholz care se va intalni cu liderii baltici la Berlin și cu premierul britanic Boris Johnson care s