Separatiștii din Nagorno-Karabah fac un apel urgent către Rusia Un responsabil din enclava Nagorno-Karabah a cerut joi Rusiei sa autorizeze circulatia pe singura ruta care leaga aceasta regiune separatista a Azerbaidjanului cu populatie majoritar armeana de Armenia, relateaza AFP, citat de Agerpres. "Facem apel la Federatia Rusa (...) sa garanteze libera circulatie a persoanelor si a marfurilor pe coridor", a declarat ministrul de stat Gurgen Nersisyan pe retelele de socializare, dand asigurari ca "situatia este grava si va avea consecinte ireversibile in cateva zile". CITESTE SI Nori negri la orizont: Biden promite Ucrainei ajutor pe termen lung, dar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

