Separatiștii catalani ies în stradă înaintea negocierilor cu Madridul Mișcarea de independența catalana vrea sa arate sambata, 11 septembrie, ca ramane puternica, manifestand pe strazile Barcelonei, inainte ca negocierile cu Madridul sa se reia, saptamana viitoare. Cu sloganul „Sa luptam pentru a caștiga independența”, acest eveniment a fost convocat cu ocazia „Diadei”, o sarbatoare a Cataloniei, care timp de un deceniu a devenit scena […] The post Separatiștii catalani ies in strada inaintea negocierilor cu Madridul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona i-a facut o noua oferta lui Lionel Messi, in incercarea de a evita plecarea startului argentinian de pe Camp Nou, anunta presa catalana, informeaza Agerpres. Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului "blaugrana", Ferran Reverter, l-a contactat…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona i-a facut o noua oferta lui Lionel Messi, in incercarea de a evita plecarea startului argentinian de pe Camp Nou, anunta presa catalana. Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului “blaugrana”, Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni…

- Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului "blaugrana", Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni spre marti pe tatal si reprezentantul jucatorului, Jorge Messi, pentru a-i face o noua propunere, cu speranta ca cel mai bun fotbalist din istoria Barcelonei isi va continua…

- Socialiștii la putere din Spania nu vor accepta „niciodata” un referendum de autodeterminare in Catalonia, o revendicare centrala a separatiștilor catalani cu care Madridul trebuie sa reia negocierile in septembrie, a insistat miercuri, 30 iunie, premierul Pedro Sanchez. „Nu va exista un referendum…

- Socialistii aflati la guvernare in Spania nu vor accepta niciodata un referendum privind autodeterminarea in Catalonia, o revendicare centrala a separatistilor catalani cu care Madridul urmeaza sa reia negocierile in septembrie, a declarat miercuri premierul spaniol, Pedro Sanchez.

- Premierul Pedro Sanchez i-a grațiat marți pe toți cei noua lideri separatiști catalani condamnați pentru tentativa eșuata de declarare a independenței regiunii în 2017, relateaza Reuters. Sanchez a anunțat grațierile într-un mesaj televizat. Acestea sunt condiționate și interdicția de…

- O știre France Presse, preluata de presa europeana, anunța ca guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez urmeaza sa aprobe grațierea celor noua lideri catalani condamnați la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017. Grațierea ii va scuti pe condamnați de executarea restului pedepsei și le permite…

- Dreapta spaniola se va reuni duminica in centrul Madridului pentru a denunta intentia premierului Pedro Sanchez de a-i gratia pe separatistii catalani condamnati pentru tentativa de secesiune din 2017, o masura foarte controversata, relateaza AFP. Aceasta manifestatie a fost convocata duminica…