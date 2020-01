Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European i-a retras calitatea de eurodeputat liderului separatist catalan Oriol Junqueras, in prezent in detentie in Spania, urmand astfel o decizie a justitiei spaniole, a anuntat vineri presedintele legislativului comunitar, David Sassoli, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Mandatul…

- Parlamentul European i-a retras calitatea de eurodeputat liderului separatist catalan Oriol Junqueras, in prezent in detentie in Spania, urmand astfel o decizie a justitiei spaniole, a anuntat vineri presedintele legislativului comunitar, David Sassoli, potrivit AFP. "Mandatul lui Junqueras (care a…

- Curtea Suprema spaniola a refuzat sa-i permita separatistului catalan Oriol Junqueras sa-si preia postul de eurodeputat, in pofida unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care a apreciat ca e...

- Curtea Suprema spaniola a refuzat joi sa-i permita separatistului catalan Oriol Junqueras sa-si preia postul de eurodeputat, in pofida unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care a apreciat ca el beneficiaza de imunitate la fel ca toti deputatii europeni, informeaza Reuters si AFP.…

- Oriol Junqueras, fostul numar doi al guvernului regional catalan, a fost condamnat de justitia spaniola pe 14 octombrie la 13 ani de inchisoare cu executare pentru rebeliune si deturnare de fonduri publice, in urma tentativei esuate de secesiune a Cataloniei. El este unul din cei noua lideri separatisti…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) i-a dat castig de cauza separatistului catalan incarcerat Oriol Junqueras in privinta imunitatii de europarlamentar, considerand ca statul spaniol ar fi trebuit sa-i permita sa iasa din inchisoare pentru a-si ocupa locul in legislativul european, transmit…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant.''Luand…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant. ''Luand in…