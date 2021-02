Separatiștii câștigă alegerile în Catalonia: au majoritate absolută, în ciuda absenteismului puternic La peste trei ani dupa o tentativa incercare de secesiune nereusita, Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, s-a intors duminica la urne pentru alegeri regionale marcate de pandemie si un absenteism puternic, la finalul carora separatistii si-ar putea pastra majoritatea absoluta, noteaza AFP si dpa. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare



Dincolo de politica, imaginea care va ramane din acest scrutin va fi aceea a personalului din sectiile de votare, protejati de salopete albe integrale, ajutand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii lui Alexei Navalnii au organizat duminica adunari la lumanari aprinse in curțile imobilelor rezidențiale din toata Rusia, in ciuda avertismentelor ca ar putea fi arestați, relateaza Reuters. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…

- Proiectul de buget al Ministerului Sanații pentru anul 2021 prevede alocarea de fonduri pentru momentul in care vaccinarea va deveni obligatorie in Romania. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare In…

- Deputatul PNL, Florin Roman, ii explica liderului PNL și președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ca procedura de revocare a Avocatului Poporului este deja inceputa, iar in acest moment decizia sta cu adevarat in pixul sau. Roman considera ca Ludovic Orban ar trage de timp și nu pune in…

- In PNL se impart ”bucatele” guvernarii, iar recentele scandaluri legate de ”pilele” fara nicio pregatire profesionala, dar inșurubate pe funcții importante provoaca tensiuni in PNL. Conducerea centrala a respins propunerile venite din partea a 10 organizații liberale, pe motiv ca oamenii inaintați…

- BMinecraft, DIY și Donald Trump au fost in topul cautarilor online facute de copii in vacanța de iarna, potrivit unui studiu realizat de Karpersky. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Potrivit unui…

- Liberalul Vlad Pufu il acuza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu ca folosește un ”dublu limbaj” in condițiile in care, susține senatorul PNL, la București, social-democratul „plange” de mila tuturor, insa nu se preocupa de situația din Buzau, județ din care provine. ”In plan local in administrația…

- Doi indivizi din Maramureș au vandut adeverințe false negative la Covid pentru 200 de lei. Adeverințele erau folosite de romani care au calatorit in Uniunea Europeana, anunța MEDIAFAX. Polițiștii din Baia Mare s-au sesizat din oficiu in ianuarie ca mai multe persoane care calatoresc in Uniunea…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca nu sunt ”sporuri incorecte” in institutie, fiind acordate doar patru sporuri, insa unul dintre ele este cel de antena, primit de toti cei 700 de functionari. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…