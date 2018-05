Separatiştii basci din ETA şi-au dizolvat toate structurile ''ETA a decis sa puna capat ciclului sau istoric si actiunii sale, incheindu-si parcursul. Prin urmare, ETA si-a dizolvat complet toate structurile si considera incheiata initiativa sa politica'', se afirma in scrisoare, scrisa in limba basca si purtand emblema organizatiei.



Un membru al guvernului basc a declarat pentru AFP ca scrisoarea nu reprezinta inca anuntul definitiv de dizolvare a organizatiei, considerata terorista de catre Uniunea Europeana. El a precizat ca asteapta acest anunt pentru joi, probabil sub forma unei inregistrari video trimise la BBC.



''Aceasta scrisoare…

Sursa articol si foto: rtv.net

