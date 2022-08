Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este in mod special dependenta de gazul rusesc și se opune oricaror potențiale sancțiuni europene care sa vizeze importurile de energie din Rusia, scrie publicația europeana Politico.Ungaria se așteapta ca in aceasta vara sa ajunga la un nou acord cu Rusia, care ar urma astfel sa furnizeze statului…

- Statele UE urmeaza sa aprobe marți planul propus de Comisia Europeana pentru reducerea consumului de gaze naturale in UE. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa, planul cuprinde reducerea voluntara cu 15% a consumului intre august și martie. Deși ținta este voluntara, Comisia ar putea sa o faca…

- Inițiativa legislativa ce vizeaza prevenirea pierderii și risipei alimentare, precum și reducerea deșeurilor alimentare a fost susținuta, astazi, cu 54 de voturi ale deputaților, in prima lectura. Proiectul reglementeaza consumul eficient al alimentelor sigure, inclusiv celor aflate aproape de expirarea…

- Țarile membre ale Uniunii Europene trebuie sa faca planuri de urgența pentru a fi pregatite pentru situația in care Rusia intrerupe total livrarile de gaze naturale, a avertizat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de Associated Press . UE a impus deja sancțiuni Rusiei ca raspuns…

- Grupul de lucru 3 „Mediul, Schimbarile Climatice si Securitatea Energetica” al Platformei Nationale din Moldova a Forumului Societatii Civile din Parteneriatul Estic a Uniunii Europene solicita ca initiativa deputatului Vladimir Bolea care vizeaza raurile Nistru si Prut sa fie respinsa.

- Proiectul de lege care va permite instrumentarea cauzelor penale in lipsa persoanei, daca aceasta se eschiveaza de la actiunile desfasurate de catre organele de drept, a fost votat in Parlament in prima lectura. Initiativa a fost sustinuta de catre deputatii din toate cele trei fractiuni parlamentare,…

- Din cauza razboiului, țari din toata lumea au fost afectate de creșterea a prețurilor, nu doar R.Moldova, le-a raspuns deputatul PAS Radu Marian parlamentarilor de opoziție, care au declanșat un șir de proteste impotriva scumpirilor in lanț. "Vad ca socialiștii și comuniștii dau toata vina pe guvernare…