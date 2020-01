Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit marturiilor oferite de posesori, vehiculele Tesla s-au izbit de peretii garajelor si au pus pasagerii in situatii periculoase datorita unei probleme care face masina sa accelereze brusc, fara ca soferul sa apese pedala de acceleratie, scrie go4it.ro. Acuzatiile incluse intr-o petitie adresata…

- O greva spontana are loc vineri dimineata la regia de transport in comun din municipiul Constanta – CT BUS – dupa ce soferii au refuzat sa iasa pe traseu. Ei solicita demisia directorului institutiei si prima de sarbatori sa fie de 500 de lei, nu de 300 de lei cum le-a fost oferita.

- Un numar mare de șoferi ar prefera sa-și porneasca autovehiculul cu ajutorul smartphone-ului Aproximativ 40 de procente și-ar inlocui cheile auto cu o aplicație. Noua aplicație „Perfectly keyless” ofera șoferilor siguranța și confort. 76 de procente dintre șoferii germani considera incomoda utilizarea…

- – HS Timber Productions activeaza exclusiv in industria de prelucrare a lemnului – Compania are un sistem Due Diligence complex și achiziționeaza masa lemnoasa doar de la furnizori autorizați și strict verificați – Compania a implementat – inca din 2017 – un plan de acțiune complet, unic in Romania,…

- Incearca sa nu calci pe nimeni astazi! Inainte de a invarti cheia mașinii spune cu voce tare: astazi nu voi calca pe nimeni cu mașina! Nici pietoni, nici bicicliști, nici pisici… mai ales pisici!Folosește cu incredere semnalizarea atunci cand vrei sa schimbi direcția de mers, banda sau sa depașești…

- ADVERTORIAL. Compania germana de IT Retarus a deschis o noua filiala, in Timișoara, dupa mulți ani de colaborare cu firma Ametras din urbea de pe Bega. Firma de IT asigura „transportul” și siguranța datelor dintre utilizator și diferite firme. Practic, vegheaza ca „drumul” datelor trimise, de exemplu…

- Siguranta si Respect Viziunea mea: • Siguranta asigurata de alianta cu Uniunea Europeana si NATO si respect cistigat in interiorul acestor structuri; • Respect pentru romanii care traiesc in afara granitelor tarii si siguranta pentru familiile ramase acasa; • Respectarea si protejarea mediului inconjurator…

- Fotografia a fost facuta in timpul unui zbor Air Guilin, care pornise din orasul chinezesc Guilin spre Yangzhou, in ianuarie, insa a devenit virala in urma cu cateva zile, potrivit BBC. In imagine este o femeie care pozeaza in carlinga avionului, alaturi de mai multe bauturi. Compania aeriana spune…