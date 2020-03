Senzaționala geostrategie a Chinei / COMENTARIU Primarul New York-ului anunța ca sistemul sanitar al metropolei este la o distanța de doar zece zile de colaps. Supus unei uriașe presiuni a pandemiei, pur și simplu nu mai face fața. La fel cum s-a dovedit ca și sistemul medical al Italiei, cel mai bun al doilea sistem al Europei dupa Franța, a colapsat. Dupa care a intrat in colaps al treilea cel mai performant sistem european, cel spaniol. Și nici Germania doamnei Angela Merkel nu e prea departe. Rand pe rand, se prabușesc legendele. Și asta se intampla in timp ce China a declanșat o ofensiva politica și diplomatica fara precedent, pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

