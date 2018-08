Senzațional! O relație armonioasă în cuplu scade colesterolul Vreti sa va feriti de rugina motorului vietii pana in ultima clipa? Atunci construiti o relatie armonioasa cu partenerul (partenera) dvs. Caci iubirea va pastreaza tineri: daca o relatie de cuplu se imbunatateste de-a lungul anilor, acelasi lucru il vor face si valorile colesterolului, tensiunea si greutatea corporala – trei factori hotaratori pentru declansarea bolilor […] Articolul Senzațional! O relație armonioasa in cuplu scade colesterolul apare prima data in AM Press . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

