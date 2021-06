Senzații tari la Constanța: Cuplu prins că întreținea relații sexuale pe plajă, în miezul zilei Un cuplu de polonezi a fost prins, marți, ca intreținea relații sexuale pe plaja, in miezul zilei. Cuplul a fost dus la Poliție. In jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat, ca, in timp ce se afla pe o plaja din municipiul Constanța, un barbat și o femeie, in timp ce se aflau in vecinatatea luciului de apa, „ar fi exercitat reciproc mișcari aferente unui act sexual”, provocand indignarea persoanelor prezente pe plaja. Au fost identificați cei doi, fiind vorba despre o femeie de 28 de ani și un barbat de 33 de ani, cetațeni polonezi, conform… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deplasati la fata locului, politistii au identificat cele doua persoane, fiind vorba despre o femeie, de 28 de ani, si un barbat, de 33 de ani, cetateni polonezi, acestia fiind condusi la sediul Sectiei in vederea stabilirii situatiei de fapt, a transmis IPJ Constanta. In cursul zilei de astazi, in…

- 11 noi decese au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta.Cea mai tanara victima este o femeie de 48 de ani.Astfel, numarul deceselor, a ajuns la 1.105.Deces 1.095: Barbat, 80 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala grad II , decedat in 17.04, la Spitalul Municipal Mangalia.…

- Alte trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 71 si 86 de ani.Deces 1.092: Barbat, 86 de ani, Constanta, comorbiditati fibrilatie atriala, boala cronica de rinichi acutizata , decedat in 17.04, la Spitalul…

- In dupa-amiaza zilei de ieri, 11 aprilie 2021, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 35 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre concubin. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul, in varsta de 43 de ani, pe fondul unor…