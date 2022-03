Senzație la CLUJ! U a ajuns în sferturile de finale ale Ligii Campionilor la baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la baschet masculin, dupa ce a invins in deplasare echipa belgiana Filou Oostende, cu scorul de 85-74 (31-12, 19-22, 17-25, 18-15), marti seara, in ultimul lor meci din Grupa K, relateaza Agerpres. Campioana Romaniei, debutanta in competitie, a reusit sa castige Grupa K, cu 7 puncte, urmata de cunoscuta formatie spaniola Unicaja Malaga, 6 puncte, si Filou Oostende, 5 puncte. Intr-un meci capital, ”U” a inceput in forta si dupa zece minute conducea cu 31-12. Avantajul maxim al clujenilor a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

