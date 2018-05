Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.…

- Negoita a parasit sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in jurul orei 10:15 si a spus ca teza sa in care dezvolta tema crizei economice si efectele sociale ale acesteia l-a ajutat foarte mult "in viata" dar nu si in cariera. Dosarul privind plagiatul a fost deschis in urma…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, vineri, decizia in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu sase exceptii de neconstitutionalitate formulate in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta marti sentinta in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. Pe 3 aprilie, ICCJ a decis amanarea pronuntarii in acest caz…

- Elena Udrea se dezlantuie, dupa ce magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au refuzat cererea unei audieri la distanta. Intr-o interventie la Romania TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judecatorilor din dosarul ei, sustinand ca acestia nu urmaresc altceva decat condamnarea…

- Dosarul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Decizia…

- Fostul primar al Craiovei a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Inalta Curte de Justitie si Casatie a decis marti incetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil.