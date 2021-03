Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a publicat sentințele prin care tatal sau și bunica sa au fost condamnați la inchisoare pe vremea comuniștilor. Reacția lui Nasui vine dupa ce a fost acuzat ca parinții lui au facut parte din Securitate. The post Sentințele comuniștilor, publicate de Claudiu Nasui…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, publica sentințele prin care tatal sau și bunica sa au fost condamnați la inchisoare pe vremea comuniștilor. Reacția lui Nasui vine dupa ce a fost acuzat ca parinții lui au facut parte din Securitate. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Autoritatile romane analizeaza posibilitatea ca turistii straini care vor sa viziteze Romania sa prezinte obligatoriu un test Covid negativ la intrarea in tara, a declarat, luni, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. Acesta a spus ca nu exista deocamdata o decizie cu privire la pașaportul de vaccinare,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat ca in ședința de guvern s-a stabilit ca ajutoarele pentru industria Horeca nu vor mai fi acordate pe principiul „primul venit, primul servit”, stabilit in pandemie de Guvernul condus de Ludovic Orban. Practic, noua ordonanța…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumatate-jumatate cu statul, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri, Claudiu Nasui. El iși propune ca din 2022 sa inceapa aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim…

- Ministrul Economiei, antreprenoriatului si turismului, Claudiu Nasui, atrage atentia asupra unui risc de frauda cu fonduri europene, precizand ca hackeri au folosit adresa de e-mail [email protected], care nu apartine ministerului sau vreunei institutii sau agentii de stat. Atentie:…

