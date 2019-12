Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministu al Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns la DNA Timișoara, pentru a fi audiat. Surse judiciare spun ca fostul ministru a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad, anunța MediafaxIntrebat la intrarea in sediul DNA Timișoara de ce l-au chemat procurorii,…

- Procurorii DNA au oferit, marti, informatii despre modul de operare al unor lideri PSD Arad, implicati in scandalul mitei luate de la soferii de TIR de catre angajati ai CNAIR din vami, aratand ca o parte din banii obtinuti ilegal ar fi ajuns la ei sau la partid, iar unele angajari la Directia Regionala…

- ■ masura preventiva impusa de judecatorii nemteni a fost contestata fara folos de trei ortopezi ■ medicii sint acuzati ca in repetate rinduri au conditionat actul medical de primirea unor sume de bani ■ Trei din cei cinci ortopezi judecati pentru acuze de luare de mita au vrut, dar nu au putut, sa scape…

- Un tanar din Prahova care a santajat mai multe fete minore dupa ce le-a convins sa-i trimita fotografii indecente a fost plasat sub control judiciar, intr-un dosar instrumentat de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT Vrancea. El a facut numeroase victime in mai…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, din Crangurile, judetul Dambovita, este cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Tanarul este patronul unei firme de transporturi din Dambovita. Vineri 15 noiembrie, magistratii Judecatoriei Topoloveni au decis cercetarea acestuia…

- Doi barbati din Arad si Bucuresti, retinuti de politisti din Alba Iulia pentru mai multe jafuri in valoare de zeci de mii de euro din masini de lux, au fost plasati de un magistrat in arest la domiciliu.

- Un barbat de 37 de ani a fost prins, joi seara, de polițiști in timp ce incerca sa fure dintr-un magazin din Galați, deși cu doar o zi in urma fusese plasat sub control judiciar intr-un alt dosar in care este cercetat tot pentru furt. Acesta a fost dus la poliție pentru audieri și va fi reținut,…