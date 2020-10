Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Azimut Copou este alegerea perfecta pentru cei care iubesc luxul, eleganța și spațiul cand vine vorba de apartamente. Ansamblul rezidențial este situat in Copou și a fost conceput pentru a le oferi viitorilor sai rezidenți un viitor luminos, inconjurat de verdeața și liniște. Blocul are 11…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Dinca a fost condamnat, marți, la o pedeapsa de cinci ani și doua luni de inchisoare in rasunatorul dosar „Amanta”. Sentința data de magistrați este data in prima instanța, putand fi contestata la instanțele superioare de judecata. Nichita a fost acuzat de DNA ca…

- Femeia din Cluj care și-a ucis in bataie baiețelul de 9 ani, in 2019, și-a aflat miercuri, 22 septembrie, sentința, scrie presa locala din Cluj. Luca a fost gasit mort anul trecut, pe 6 iulie, iar necropsia a aratat ca decesul micuțului a survenit ca urmare a loviturilor primite.Trupul micuțului era…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…

- Kaing Guek Eav, cunoscut ca 'tovarasul Duch', a murit miercuri, la varsta de 77 de ani, intr-un spital din Phnom Penh, transmite CNN. El executa o pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru crime impotriva umanitatii, ca responsabil de uciderea si torturarea a mii de detinuti in timpul regimului khmerilor…

- bull; "Baieti, haideti sa ne mobilizam asa cum am facut o de fiecare data si sa ajutam familia camaradului nostru Putem Suntem multi, uniti si puternici ldquo;, este apelul lansat de Danut Albu, presedintele Ligii Militarilor Profesionisti.Liga Militarilor Profesionisti, prin presedintele Danut Albu,…

- Procesul deschis de constructorul care a realizat buna parte din lucrarile de reabilitare și modernizare a secției Pediatrie din Piatra-Neamț s-a incheiat. Firma Edas Exim a caștigat o parte din banii pe care i-a cerut Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, in contul lucrarilor suplimentare executate.…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC.