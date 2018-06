Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti au anulat sentinta prin care Tribunalul Prahova dispusese intrarea in procedura generala a falimentului pentru firma Asesoft International SA, urmarita penala intr-un dosar de coruptie alaturi de fostul deputat Sebastian Ghita si in privinta careia procurorii…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au dictat astazi sentinta in cazul retrocearilor de padure de la Gura Teghii. Astfel, cea mai mare parte dintre inculpati au primit peste 3 ani de inchisoare cu executare. Fostul prefect Paul Beganu a fost condamnat la 9 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, iar…

- Magistratii Curtii de Apel Cluj au respins apelurile declarate de catre inculpatul Cobzariu Andrei Ciprian, trimis in judecata pentru trafic de droguri, si ale DIICOT Cluj impotriva sentintei penale a Tribunalului Cluj, prin care inculpatul fusese condamnat la inchisoare cu suspendare, hotararea ramanand…

- Procesul deschis in vara anului trecut, odata cu decizia Primariei de a transforma Politia Locala in institutie cu personalitate juridica, s-a incheiat la Curtea de Apel Ploiesti cu victorie de partea politistilor locali. Magistratii au decis, definitiv, suspendarea hotararilor de Consiliu Local, prin…

- Procesul care viza contestarea decizie Primariei Buzau de a transforma Poliția Locala in instituție cu personalitate juridica, s-a incheiat la Curtea de Apel Ploiești. Sentința vine in favoarea angajaților Direcției de Poliție Locala, dupa ce magistrații au decis, definitiv, suspendarea hotararilor…

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au respins recursul depus de P.N.L. Buzau la sentinta Tribunalului Buzau care, la sfarsitul lunii decembrie 2017, a dispus anularea Deciziei 15/2016, prin care Comitetul Executiv Judetean, Filiala Buzau, il excludea pe Ion Nicolae pentru „critici aduse partidului”.…

- V. Stoica Ministerul Justiției a dat publicitații situația in care se afla cele 38 de obiective de investiții sau lucrari de intervenții demarate sau care sunt deja in apropierea termenului de finalizare. O veste buna vine, in sfarșit, in legatura cu Tribunalul Prahova, care este cel mai avansat obiectiv…

- Directorul firmei Teamnet International, Bogdan Padiu, si administratorul companiei Asesoft International, Cristian Anastasescu, cercetați alaturi de fostul deputat Sebastian Ghița și pusi sub control judiciar in urma cu mai bine de un an au fost scoși definitiv de sub masura preventiva prin decizie…