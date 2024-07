Un judecator din New York a amanat sentința lui Donald Trump pana in septembrie. Avocații sai incearca sa conteste verdictul „vinovat” primit de fostul președinte american in cazul Stormy Daniels lui dupa o decizie a Curții Supreme care ii acorda imunitate parțiala intr-un alt dosar, cel privind asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC.