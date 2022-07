Sentința pe viață pentru primul soldat rus acuzat de crime de război în Ucraina, redusă la 15 ani Sentința unui soldat rus, care a fost condamnat la inchisoare pe viața in luna mai pentru uciderea unui civil in Ucraina, a fost redusa la 15 ani de inchisoare in urma unui apel, a anunțat, vineri, un tribunal din Kiev, potrivit AFP. “Apelul depus de aparare a fost acceptat partial. Sentinta a fost modificata”, a […] The post Sentința pe viața pentru primul soldat rus acuzat de crime de razboi in Ucraina, redusa la 15 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

