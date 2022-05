Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul „Colectiv”. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul "Colectiv", in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat, vineri, pentru data de 3 mai sentinta definitiva in dosarul ″Colectiv″⁣. In dosar, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru a patra oara stabilirea deciziei definitive in dosarul in care fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colecțiv, foștii funcționari de la Primaria Sectorului 4 și artificierii au fost condamnați…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ''Colectiv'', in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ''Colectiv'', in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Curtea de Apel s-ar putea pronunta definitiv in dosarul "Colectiv" Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Curtea de Apel București ar putea sa se pronunțe definitiv…