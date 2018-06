Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor va afla azi solutia in dosarul in care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Magistratii de la ICCJ vor pronunta sentinta in jurul orei 17.45. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai Inaltei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 iunie, decizia in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de ...

- Instanta suprema a decis, marti, amanarea pronuntarii primei sentinte in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea pentru 8 iunie. Amanarea vine dupa depunerea concluziilor scrise de catre avocatii din dosar.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…

- Liviu Dragnea urmeaza sa aiba o deplasare oficiala, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, la Berna in Elveția in perioada 29-31 mai, in contextul in care pe 29 mai Inalta Curte de Casație și Justiție este așteptata sa pronunțe sentința in dosarul angajarile fictive la DGASPC Teleorman, unde…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Marian Nazat, a declarat marti, in fata judecatorilor de la Instanta suprema, ca niciun martor din dosarul DGASPC Teleorman nu spune sa fi auzit de vreo instigare a lui Dragnea si ca acesta nu era abilitat sa controleze Directia. Inalta Curte de Casatie si Justitie…