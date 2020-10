Sentință DURĂ a instanței: OMV PETROM a ucis! Compania OMV Petrom, trimisa in judecata in anul 2015 pentru infracțiunea de ucidere din culpa in urma decesului un copil de noua ani in apropierea unei sonde din județul Prahova, a fost condamnata la amenzii penale in cuantum de 750.000 lei. Instanța a decis, de asemenea, ca OMV Petrom sa plateasca daune morale rudelor copilului care au fost parți civile in dosar. Judecatorii Curții de Apel Ploiești s-au pronunțat, joi, definitiv, intr-un dosar deschis in anul 2015 in care compania OMV Petrom a fost deferita justiției pentru infracțiunea de ucidere din culpa in cazul morții unui baiat de noua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

