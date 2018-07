Sentinta definitiva pentru Paun:

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Adrian Bota a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Sentința este definitiva și a fost pronunțata de catre magistrații Curții de Apel Oradea. „… inculpatul Bota Adrian sa execute pedeapsa rezultanta de: – 3 ani si 4 luni inchisoare, in regim privativ de libertate…

- Curtea Suprema a decis joi condamnarea liderul PSD Liviu Dragnea, la o pedeapsa de trei ani și șase luni de inchisoare cu executare. Sentința nu este definitiva. Impotriva fostei soții a lui Dragnea, Bombonica Prodana, a incetat procesul penal. Dragnea mai are o condamnare definitiva, la doi ani cu…

- Fostul ministru al Transporturilor Dan Sova PSD a fost condamnat de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare. Sentinta a fost data in dosarul CET Govora.Decizia instantei este definitiva. Reamintim ca, in prima instanta, fostul ministru a fost…

- Adolescentul in varsta de 16 ani din Sfantu Gheorghe acuzat de uciderea unei persoane si profanarea cadavrului a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Covasna la 15 ani de detentie. Potrivit sentintei postate pe site-ul Tribunalului, instanta a dispus ca tanarul, in prezent arestat preventiv…

- Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la 2 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor forestiere din judetul Bacau. Sentinta a venit dupa cinci amanari consecutive. In acest caz a fost judecat una dintre cele mai mari fraude privind retrocedarile, cu un prejudiciu estimat la 300 milioane de euro. Dosarul…

- Sentinta definitiva intr-un proces deschis ca urmare a unui banal conflict in trafic. Un barbat de 46 de ani, administrator al unei firme, a primit o pedeapsa de un an si doua luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a lovit un pensionar de 68 de ani cu care avusese un conflict in trafic. Gheorghe…