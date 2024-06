Un fost paramedic, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București – Ilfov, a fost condamnat definitiv la cinci ani și cinci luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat ca a atins și masat sanii unei femei intr-o ambulanța SMURD. Decizia definitiva in cazul fostului paramedic a fost luata de judecatorii de la […] The post Sentința definitiva in cazul fostului paramedic acuzat ca a pipait o femeie intr-o ambulanța SMURD appeared first on Puterea.ro .