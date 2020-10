Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul și activistul civic Dan Tanasa publica pe site-ul sau un articol prin care dezvaluie faptul ca judecatorii de la Curtea de Apel Brașov au respins recursul Asociației Civice pentru Demnitate in...

- Curtea de Apel București a respins recursul primarului din comuna Remetea impotriva sentinței Tribunalului București, prin caare acesta a fost obligat sa indeparteze steagul secuiesc și drapelul Ungariei de pe domeniul public al comunei, anunța Dan Tanasa pe blog. Lovitura istorica data de Romania ungurilor…

- In ultimii ani, Primaria Sfantu Gheorghe a investit sume considerabile in modernizarea si dotarea scolilor, gradinitelor si creselor din oras Cu doar cateva zile inainte de inceperea noului an scolar, conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a prezentat un scurt bilant al investitiilor facute in institutiile…

- O companie norvegiana care fabrica macarale maritime a concesionat un hectar de teren in Parcul Industrial de la Sfantu Gheorghe, informeaza autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, investitia, in valoare de 3 milioane de euro, urmeaza a fi realizata in doi ani si va…

- Conducerile Primariei Sfantu Gheorghe si Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna au prezentat luni un pachet de masuri menit sa sprijine firmele din municipiu afectate de noul coronavirus. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca intentia autoritatilor locale este de a…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a anuntat, joi, lansarea unui program de internship pentru studenti. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, considera ca un astfel de program va fi avantajos atat pentru administratia locala, cat si pentru studenti, intrucat acestia vor castiga experienta…

- Doua noi focare de coronavirus au fost raportate astazi dupa-amiaza, 16 iulie, in județul Neamț. Potrivit Prefecturii Neamț, primul focar este la o firma de confecții din orașul Targu Neamț unde trei angajați au fost confirmați pozitivi și au fost internați in spital. Al doilea focar a izbucnit la Creșa…