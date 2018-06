Stiri pe aceeasi tema

- Fostul decan al Facultații de Medicina din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Doina Azoicai, acuzata ca ar fi inscris ilegal la facultate un cetatean marocan, primind in schimb o tava din cupru argintata si un ceainic a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Iași, decizia…

- Decizia prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, nu este definitiva. Ea poate fi contestata cu apel la Compeltul de 5 judecatori de la Inalta Curte. Cat ar putea dura apelul la Inalta Curte? In primul rand, completul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 26 iunie sentinta definitiva in dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La ultimul termen de judecata, desfasurat marti,…

- UPDATE, ORA 14:15. Curtea Constitutionala a Romaniei a pronunțat miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi: a existat conflict juridic de natura constitutionala. CCR a admis sesizarea Guvernului privind decizia de nerevocare din…

- Gigi Becali si tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, au fost penalizati cu cate 100.000 de lei de Comisia de Disciplina a FRF, dupa analizarea plangerilor gruparii ardelene si FCSB. In plus, ce doi au primit cate un avertisment, titreaza News.ro. “FC CFR 1907 Cluj – FC FCSB – Plangere – Admite…

- Directoare și educatoarele de la Gradinița &"Micul Regat&" din Constanța au fost condamnate, definitiv, la închisoare cu suspendare, pedepsele primite fiind de câte un an și jumatate. Decizia instanței este definitiva.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, marti, ca PNL a devenit "partidul denuntatorilor" dupa ce, in sedinta Biroului Executiv, liberalii au decis sa sustina plangerea formulata de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila.

- Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au revizuit sentința de condamnare a militarului M. C. M., acuzat de pedofilie. „Admite apelul declarat de inculpatul M. C. M. (cu datele personale la dosar) impotriva sentintei penale nr. 24/22.01.2018 a Judecatoriei Dej, pe care o desfiinteaza in parte, sub aspectul…