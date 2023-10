Politia Locala atentioneaza soferii din Timisoara ca in urma deciziilor Comisiei de Circulație din cadrul Primariei și ale Poliției Rutiere, mai multe strazi din oras si-au schimbat sensurile de mers. Astfel, Strada Cozia are sens unic pe sensul de mers dinspre Arieș spre Drubeta iar Strada Memorandului are sensul de mers dinspre Drubeta spre Arieș, […] Articolul Sensul de mers al mai multor strazi din Timisoara s-a schimbat. Vezi modificarile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .