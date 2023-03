Consiliul local s-a reunit ieri intr-o noua sedinta maraton, desfasurata pe parcursul a aproape 5 ore. Plenul a dezbatut 50 de proiecte de hotarare, fiind aprobat inclusiv bugetul pe anul in curs al CTP, operatorul de transport public al Iasului. In acelasi timp, Primaria a renuntat la tentativa de a prelua 60 hectare de la Fortus, in favoarea Consiliului Judetean (CJ). De asemenea, aprobarea unor noi investitii imobiliare a ridicat problema instituirii sensului unic pe o strada intens circulata: aleea Tudor Neculai. Se justifica un cost de 2.200 euro/mp pentru reconstruirea Coloseului Bragadiru?…