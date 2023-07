Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 06.07.2023, Primaria Municipiului Pitesti a instituit sens unic de circulatie pe drumul de legatura intre strada Constructorilor și strada Constantin Dudescu, prin fața garajelor, cu circulație auto dinspre centrala termica de cartier spre laterala blocului 5. Citește și Cercetari finalizate…

- Trecere de pietoni noua, pe strada Dumbravei Conform avizarii Comisiei de Circulație din data de 26.07.2022, Primaria Municipiului Pitesti a dispus astazi, 17.05.2023, infiintarea unei treceri de pietoni pe carosabilul strazii Dumbravei, in zona clinicii medicale RX1. Masura este instituita pentru siguranța…

- Noua trecere de pietoni in cartierul Gavana Conform avizarii Comisiei de Circulație din data de 02.03.2023, Primaria Municipiului Pitesti a dispus astazi, 15 mai 2023, inființarea unei treceri de pietoni pe carosabilul strazii Stejarului, la blocul A26, din cartierul Gavana. Masura este instituita,…

- Din data de 8 mai 2023 – restricție de tonaj de 7,5 tone, pe podul de pe strada Depozitelor! De astazi, 08.05.2023, a intrat in vigoare restricția de tonaj de 7,5 tone pe podul de pe strada Depozitelor, care traverseaza paraul Bascov in zona Matrițe Dacia, soluție propusa in urma expertizarii tehnice…

- Restricție de tonaj de 7,5 tone, pe podul de pe strada Depozitelor, din data de 8 mai 2023! De luni, 08.05.2023, Primaria Municipiului Pitesti va institui restricție de tonaj de 7,5 tone pe podul de pe strada Depozitelor, care traverseaza paraul Bascov in zona Matrițe Dacia, soluție propusa in urma…

- Lucrari de amenajare și modernizare in zona Constructorilor – Gheorghe Doja, Pitești Miercuri, 03.05.2023, vor incepe lucrarile de amenajare pentru obiectivul ,,Strapungere strada Constructorilor catre bl. 5, strada Gheorghe Doja, Municipiul Pitești”, respectiv de amenajare strada/legatura rutiera intre…

- Noua trecere de pietoni pe Calea Craiovei Conform avizarii Comisiei de Circulație din data de 26.07.2022, Primaria Municipiului Pitesti a dispus inființarea unei treceri de pietoni la intersecția Caii Craiovei cu strada Bibescu Voda. Masura este instituita pentru siguranța pietonilor și pentru reducerea…

- In urma avizarii Comisiei de sistematizare a circulației din data de 02.03.2023, astazi, 25 aprilie, a fost instituit sens unic de circulație in cartierul Trivale, pe strada Bradului, pana la intersecția cu strada Eugen Lovinescu. Pe tronsonul dintre blocurile 30 – 33, respectiv 31 -32, traficul este…