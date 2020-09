Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 01.09.2020, Administrația Domeniului Public Pitești va institui sens unic de circulație temporar pe strada Codrii Cosminului, pe sensul de mers de la intersecția cu strada Ținutul Herța pana la intersecția cu Pasajul Podul Inalt. Aceasta masura este ceruta de desfașurarea lucrarilor…

- Lucrarile de asfaltare și canalizare continua in ritm susținut la Bradu. Astazi, edilul Dan Store a facut un anunt prin care transmite cetațenilor urmatoarele: “- Au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strada Liliacului. – Lucrarile la canalizarea pluviala de pe strada Principala pana la Aleea…

- „Cand promitem, facem!”, este mesajul primarului Dan Stroe pentru locuitorii din Bradu. Așa cum ne- a obișnuit, Dan Stroe, primarul comunei Bradu a reușit sa duca la bun sfarșit majoritatea proiectelor pe care și le-a propus la inceputul anului 2020. “O noua strada a fost asfaltata, este vorba despre…

- Primaria reamintește ca, in acest moment, pe raza Municipiului Pitești sunt deschise 14 izvoare cu apa potabila in zonele: Calea București – bloc 31, strada Paltinului, strada Teilor – bloc PS6, strada Smardan, Școala nr.13 – strada Eugen Lovinescu, strada Carol Davila ( Azil) – Gavana 3, Bd. Nicolae…

- Începând de astazi, 31 iulie 2020, pietonii care vor traversa strada București la intersecția cu strada Iazului vor beneficia de un semafor care va fi acționat prin apasarea butoanelor. „Primaria Municipiului Cluj-Napoca anunta faptul ca,…

- Incepand de astazi, 30 iulie, conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție de catre toate persoanele aflate pe raza administrativ-teritoriala a județului Argeș, incepand cu varsta de peste 5 ani, in spații inchise și deschise,…

- In perioada 1 august 2020 – 31 august 2020, Centrul de incasari situat in Bd.-ul Eroilor (in sediul Judecatoriei Pitești) va fi, temporar, inchis. Primaria Municipiului Pitesti va ofera alternativa platii online a impozitelor si taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar,…