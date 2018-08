Sens giratoriu in zona viitorului mall NEPI

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a vizitat miercuri, 1 august, șantierul viitorului mall construit de Grupul NEPI Rockcastle, celmai mare proprietar de centre comerciale din Romania. Reprezentanții companiei au prezentat pe aceasta cale și stadiul lucrarilor, precum și modul in care…

- Primaria a anuntat ieri un set de masuri fara precedent in traficul din oras. Deciziile au fost adoptate deja de Comisia de circulatie, au primit avizul Politiei Rutiere si pot fi implementate imediat. Asa cum s-a exprimat primarul Mihai Chirica, masurile „vor transforma din radacini unele zone de trafic":…

- Printr-un proiect inițiat de administrația din Șibot și aprobat de Consiliul Local, peste cateva saptamani se va da startul lucrarilor de modernizare a noului sediu destinat primariei locale. Este vorba de reabilitarea și modernizarea unei construcții (un bloc cu doua etaje care n-a fost dat niciodata…

- In data de 10 iulie 2018, membrii Comisiei pentru Regulament s-au intrunit in sedinta pentru a discuta proiectul de Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, initiat de domnul deputat Eugen Nicolicea, Grupul parlamentar PSD, Comisia fiind sesizata in data 02.07.2018,…

- Marea majoritate a constructorilor pariaza pe vehiculele electrice. Grupul VAG ne ameninta de ceva ani cu sute de modele electrice, dar pentru moment le admiram doar sub forma de concepte pe la saloanele auto. Totusi, E-Tron este realitate, de ceva vreme se afla in teste pe drumurile publice, iar acum…

- Comisia de Circulație din Primaria Brașov a avizat noul proiect de extindere a strazii 13 Decembrie, care ar urma sa fie largita cu doua benzi. Deși, era luata in calcul varianta largirii arterei cu o banda, potrivit versiunii finale, pe segmentul cuprins intre pasajul CFR de la Faget și sensul giratoriu…

- Aeroportul Internațional Timișoara va deschide, marți – 19 iunie 2018, de la ora 10.00, noua parcare amenajata in partea dreapta a drumului județean de legatura cu aeroportul. In total, aproximativ 200 de noi locuri de parcare vor fi disponibile in parcarea Aeroportului, pe langa cele aproximativ 1000…

- Duminica seara, aproximativ la ora 23, un accident de circulație s-a petrecut in municipiul Sighet. Șoferul care a provocat accidentuk de circulație plecand de la locul faptei. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța. Șoferul vinovat, dupa ce va fi identificat, se va alege cu doua dosare…