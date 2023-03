Sens giratoriu „fără sens” într-un sat din Alba cu 300 de locuitori Localnicii se plang ca mai tare ii incurca prezența acestui sens giratoriu. Inca nu s-a produs niciun accident in aceasta intersecție, fapt care se datoreaza traficului redus in localitatea care numara aproximativ 300 de locuitori.Reprezentand una dintre „atracțiile turistice” ale satului, sensul giratoriu a fost impodobit cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru a bucura privirile tuturor șoferilor care il traverseaza. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

