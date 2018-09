Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița intenționeaza sa construiasca un sens giratoriu într-o intersecție extrem de aglomerata din municipiu, unde zilnic, la orele de vârf, traficul se desfașoara cu dificultate.

- In septembrie se implineste un an de cand un bistritean de 57 de ani a murit strivit de un copac chiar in centrul orasului Bistrita, in Parcul Municipal. La un an de la tragedie, Primaria Bistrita ia in calcul achizitionarea unui tomograf performant pentru arbori, care sa arate starea de sanatate a…

- Intersectia strazilor Adamclisi si Suceava, zona Brotacei, a fost resistematizata prin amenajarea unui sens giratoriu, care sa rezolve problema traficului aglomerat din zona. Dupa ce toata intersectia a fost asfaltata, noaptea trecuta, angajatii Primariei Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban,…

- Doua mașini s-au lovit, miercuri dupa-amiaza, in sensul giratoriu aflat pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia. Cel mai probabil, accidentul s-a petrecut din cauza neacordarii de prioritate. Accidentul rutier s-a produs in sensul giratoriu aflat pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul…

- Accidentul rutier s-a produs duminica noapte, in sensul giratoriu de la Metro, de pe DN1, de la ieșire din Ploiești. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar doua persoane au fost ranite. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale Serviciului de Ambulanța și ale ISU Prahova. Potrivit…

- Dupa ce ani la rand curțile și beciurile locuințelor de pe strada Mihai Viteazul au fost inundate in urma ploilor torențiale, anul acesta fiind apogeul, avand in vedere cantitatea foarte mare de precipitații cazuta de la inceputul lunii iunie incoace, Primaria Bistrița s-a gandit ca este cazul sa faca…

- UPDATE: Pe Facebook a fost postat si un scurt filmulet cu respectivii cai in fuga prin oras. Un sofer a surprins in trafic o scena destul de cunoscuta in randul baimarenilor. Acesta a fotografiat mai multi cai in timp ce pasteau nestingheriti tocmai in sensul giratoriu afla langa blocul Semiluna. “Baia…

- In zona strazii 22 Decembrie 1989, la ieșirea din Turda spre Alba Iulia, la intersecția cu drumul care merge spre Mihai Viteazu a aparut un sens giratoriu... invizibil! Spunem invizibil pentru ca deși exista presemnalizarile unui sens giratoriu și indicatoarele de ”cedeaza trecerea”, la intersecția…