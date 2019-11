Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anunțat, vineri, ca aproape 800 de utilaje de deszapezire, 2.800 de operatori și un stoc de peste 20.000 de tone de material antiderapant sunt pregatite pentru sezonul rece, la nivelul intregului oraș.„Avand in vedere prognozele emise de meteorologi, care anunța precipitații…

- Primaria Capitalei a anunțat, vineri, ca aproape 800 de utilaje de deszapezire, 2.800 de operatori și un stoc de peste 20.000 de tone de material antiderapant sunt pregatite pentru sezonul rece, la nivelul intregului oraș, potrivit Mediafax.„Avand in vedere prognozele emise de meteorologi,…

- Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, spune ca situatia vaccinului antigripal a devenit "de nesuportat" si apreciaza ca lucrurile "se agraveaza". Ea atrage atentia ca medicii au primit in primele transe mult sub numarul de doze solicitat. "Problema…

- Turneul 50 WORLD TOUR care va incepe la sfarșitul anului 2019 este special din trei puncte de vedere: artista implinește 50 de ani, celebreaza 30 de ani de cariera și lansarea celui de al paisprezecelea album – Papillon. Piesele de pe noul album sunt definite de emoția și caldura hiturilor…

- Gabriela Firea și mai mulți angajați ai Primariei Capitalei s-au imbracat in verde, joi, in ziua in care Consiliul General al Municipiului București a adoptat proiectul Oxigen, care prevede instituirea unei viniete in Capitala, anunța MEDIAFAX.La una dintre pauzele ședinței Consiliului General…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta joi, 24 octombrie, modificarile aduse proiectului Oxigen, prin care sunt introduse viniete pentru toate masinile sub Euro 5 care vor traversa Capitala. In proiectul initial, supus dezbaterii publice in luna august, se propunea plata vinietei doar…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta joi, 24 octombrie, modificarile aduse proiectului Oxigen, prin care sunt introduse viniete pentru toate masinile sub Euro 5 care vor traversa Capitala. In proiectul initial, supus dezbaterii publice in luna august, se propunea plata vinietei doar…

- Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) apreciaza ca initiativa Primariei Capitalei de stimulare a achizitiei de taximetre noi este una foarte buna insa arata ca anumite elemente de detaliu demonstreaza o inconsistenta a masurilor in raport cu maximizarea efectelor. "Primaria…