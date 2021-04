Stiri pe aceeasi tema

- Depresivii sa se abțina de la lectura Acum citeva saptamini, inr-un interviu acordat revistei Cațavencii, am spus ca trebuie sa ne obișnuim cu pandemia, cea prin care trecem nefiind nici ultima, nici cea mai grava. Oricit de pesimist credeam ca sint, m-am inșelat! Pandemia nu doar ca se dovedește suficient…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, isi va extinde prezenta pe unele piete emergente, unde pana acum a fost in urma rivalilor din Asia, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Skoda majoreaza fondurile pentru investitii in India sau in sud-estul Asiei, precum si sumele alocate…

- Redresarea zonei euro in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19) este puternic dependenta de politica fiscala, un semnal catre guverne sa nu amane masurile lor comune de stimulare sau sa nu retraga prea curand sprijinul la nivel national, a afirmat sambata economistul sef al BCE, Philip Lane, transmit…

- Atunci cand teatrele s-au inchis, actorul ceh Tomas Novotny si-a suspendat cariera pe scena si a urmat un curs de recalificare pentru a deveni gropar, transmite Reuters.Pandemia de coronavirus modifica peisajul pe piata muncii din Europa si ii determina pe cei fara un loc de munca precum Tomas Novotny…

- Tot mai puțini romani vor sa munceasca peste hotare. Potrivit unui studiu recent, doar 33% dintre romani mai sunt dispuși sa plece la munca in strainatate, in scadere cu 22 de puncte procentuale fata de 2018. Este concluzia unui studiu realizat recent de o companie de consultanța și de un site de recrutari…

- Daca populismul de dreapta distruge democratia, populismul de stanga ruineaza economia, iar capitala germana ofera un exemplu perfect in acest sens, potrivit unei analize realizate de Bloomberg preluat de mediafax. Vezi și: O alta CRIZA grava la orizont - Vaccinarea anti-Covid ar putea fi…

- Gigantul chinez de ride-sharing Didi Chuxing Technology Co. intentioneaza sa intre pe piata din Europa Occidentala, in incercarea de a gasi noi piete de crestere inaintea ofertei publice initiale, au declarat joi pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor, Didi…

- Bloomberg considera ca daca pandemia se va termina abia dupa ce se va vaccina 75% din populația lumii, atunci acest proces va dura aproximativ șapte an. Conform sursei citate, oamenii de știința estimeaza ca e nevoie de imunizarea a 70%-85% din populație ca lucrurile sa devina la normal,…